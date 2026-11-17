Espectáculos

Marcelo Tinelli volvió a poner a prueba el radar de los chismosos. El conductor compartió fotos y videos desde un restaurante al aire libre en el barrio de La Paternal acompañadas por la frase "domingo en familia".

La mujer que aparece en las imágenes es Ágata Lescano, una modelo bikini fitness. Si bien el posteo disparó todas las alarmas sobre un posible romance, la realidad es que hasta el momento ninguno de los dos confirmó que estén saliendo o que hayan empezado una relación amorosa.

Para los que no están al tanto, los rumores sobre este vínculo no son nuevos. Todo empezó en octubre, cuando saltó que Lescano era la entrenadora personal de Marcelo y se los vio compartiendo una merienda. Ahora, ambos usaron la misma frase para cerrar el fin de semana.

El perfil de Ágata

Según sus redes sociales, donde tiene casi 30 mil seguidores, Ágata se dedica al fitness y trabaja como entrenadora personal. No es cualquier aficionada: es campeona argentina y sudamericana de fisicoculturismo. Además, impulsa una propuesta de fitness consciente para mujeres reales, enfocada en el entrenamiento y el bienestar físico.

Pero no todo es gimnasio en su vida. También tiene un perfil musical, toca la guitarra y valora mucho el tiempo con sus afectos; tiene un hijo de 12 años y un grupo de amigos.

El cierre con Milett Figueroa

Este nuevo giro en la vida sentimental de Tinelli llega después de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa. Ambos se conocieron en 2023 durante el Bailando y pasaron por coqueteos frente a cámara y dos temporadas de Los Tinelli.

La separación fue confirmada por Milett en abril de este año, contando que la decisión la había tomado a fines de marzo. Aunque a comienzos de agosto volvieron a mostrarse juntos antes del estreno de la segunda temporada del reality, parece que esa fue la última oportunidad. Después de meses de crisis y versiones de reconciliación, las fotos con Lescano indican que el conductor decidió cambiar de rumbo.