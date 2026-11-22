Espectáculos

Pampita fue la protagonista indiscutida de la gala solidaria Prix Baron B, realizada en el Hipódromo de Palermo. La modelo se animó a todo y protagonizó un baile súper sensual al ritmo de música electrónica, un momento que quedó registrado en un video donde se la ve totalmente relajada.

El look fue un diez: llevó un diseño largo rojo furioso con brillos, breteles finos y un escote en V que no pasó desapercibido. La prenda tenía espalda descubierta, aberturas laterales y un tajo en una de las piernas que se lucía en cada giro que hacía en la pista. Para completar el outfit, eligió el pelo lacio, suelto y con las puntas más claras, logrando un contraste fuerte con las luces azules que iluminaban el sector.

En el video se la ve primero de espaldas y después gira hacia la cámara con una sonrisa, moviendo la cadera y levantando los brazos mientras alterna movimientos de hombros. Todo esto pasó mientras a su alrededor había invitados con vestimentas formales, hombres de esmoquin, mujeres con vestidos largos y personal sirviendo copas.

Como dato extra, en la misma celebración también estuvieron Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín. El actor y la modelo, que comparten la crianza de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, coincidieron así en el mismo evento.

Sinceramente, Pampita sabe perfectamente cómo adueñarse de cualquier lugar al que va y este vestido rojo fue la elección perfecta para dejar a todos con la boca abierta. ¿Quién más se anima a bailar así en una gala tan formal?