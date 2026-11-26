Espectáculos

Flavio Mendoza decidió ponerle un freno a los comentarios negativos sobre su aspecto físico. El artista reflexionó sobre las marcas en su rostro que a algunas personas les molestan y dejó en claro que no tiene ninguna intención de ocultarlas ni de quitárselas, ya que forman parte de su historia.

"Qué triste que algunas personas dediquen parte de su vida a señalar los defectos físicos de los demás", escribió el coreógrafo en un descargo donde aseguró que no tiene nada que esconder. Para Mendoza, sus imperfecciones y sus cicatrices son parte de una trayectoria de vida que lleva con orgullo.

El artista se mostró feliz y agradecido con quien es, remarcando que no busca la perfección ni la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Para él, la belleza no se reduce a un rostro, sino que reside en la capacidad de dar, crear, amar y hacer sentir cosas a los demás.

Para cerrar el mensaje, Flavio fue tajante: sus cicatrices no le dan vergüenza, pero sí afirmó que la maldad es algo que jamás quisiera llevar en su alma.