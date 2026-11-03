Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación y no perdonó las burlas

Espectáculos

Julieta Prandi volvió a la radio después de su viaje a Brasil y se encontró con una ronda de cronistas que la esperaban en la puerta de La 100. La modelo frenó para contar cómo está viviendo el duelo por su separación de Emanuel Ortega y aprovechar para responderle a quienes se tomaron el final de su matrimonio como un chiste.

Julieta se mostró contenta de retomar su rutina laboral porque extrañaba la radio y siente que trabajar le hace bien. Respecto a su estadía en Brasil, aclaró que no se trató de unas vacaciones, sino de unos días que necesitaba tomarse en medio de la separación, ya que sus vacaciones anuales ya estaban programadas previamente.

La ruptura fue anunciada por la conductora el 12 de octubre, poniendo fin a una relación de seis años. El timing fue bastante fuerte, ya que ocurrió a menos de un mes de su casamiento civil, el cual se había celebrado el 15 de septiembre en San Isidro. El viaje a Brasil estaba previsto originalmente como su luna de miel, pero terminó haciéndolo sin el músico y acompañada durante parte del tiempo por su amigo Sebastián Waizer.

El duelo y la exposición

Cuando le preguntaron si está en pleno duelo, Prandi confirmó que es así. Explicó que, aunque intentó aislarse unos días en el exterior, resultó casi imposible desconectarse de las repercusiones del final de su pareja. Según contó, cada vez que agarraba el teléfono se encontraba con gente opinando por todos lados.

Sobre la decisión de publicar el comunicado de separación, la modelo defendió su postura. Aseguró que buscaba anticiparse a la noticia porque sabía que los periodistas la iban a descubrir dos o tres días después. Además, remarcó que no fue una sorpresa para Emanuel, ya que ambos sabían lo que estaban transitando y en qué situación se encontraban el día que ella se iba de luna de miel.

Contra las burlas y el machismo

Prandi evitó hacer un repaso detallado de todas las declaraciones que hubo sobre su vida privada, argumentando que las parejas son de a dos y que mucha gente estuvo tergiversando la historia. Sin embargo, sí fue tajante con Juan Alberto Mateyko. Calificó como agresivo y machista el comentario del conductor, quien había cuestionada la forma de comunicar la ruptura por redes sociales y había sumado una referencia a la dictadura en su mensaje de apoyo a Ortega.

El punto más crítico llegó cuando le mencionaron las bromas de Juana Viale. En su programa, Viale había bromeado sobre los gastos de una boda seguida de una separación a los 27 días. Ante esto, Julieta fue directa: “Las personas que se burlaron del dolor ajeno no merecen mi respeto”.

Para Prandi, es un error enfocarse en que el papel duró solo 27 días. Diferenció el tiempo del matrimonio legal de los seis años que fueron pareja. Para ella, el hecho de que el documento haya tenido esa duración no tiene nada que ver con la historia real, y le deseó suerte a quien quiera burlarse de eso.

Lo que queda del vínculo

A pesar del dolor, la modelo quiso destacar la historia que tuvo con el cantante. Afirmó que se amaron y respetaron mucho, acompañándose tanto en los momentos buenos como en los malos, y que prefiere quedarse con ese amor. Aseguró que el cariño va a seguir intacto toda la vida, ya que fueron una familia ensamblada y convivieron durante cinco años.

Cuando le preguntaron si se separaron por falta de amor, respondió que no. Sobre el trámite del divorcio, señaló que entiende que será un proceso sencillo, ya que para ella lo que los unía no era un papel, sino la elección diaria de hacer que la relación funcionara, y que cuando eso deja de pasar, simplemente se termina.

Sobre la posibilidad de un encuentro para conversar con tranquilidad o si hablaron recientemente, prefirió reservarse la información. En cuanto a las versiones que circulan sobre cómo estaría atravesando la ruptura Emanuel Ortega según su entorno, Prandi cuestionó que personas cercanas al músico dijeron cosas sobre ella que no tienen sentido.

Finalmente, Julieta expresó que lo que más le molestó de todo el ruido mediático es que pusieron el foco en su reacción en lugar de ponerlo en la falta de respeto hacia su dolor. Ante la pregunta de si la separación es definitiva, cerró sin vueltas: “Yo creo que sí”.

Honestamente, después de seis años juntos, que se queden con el cariño es lo más sano, pero que se burlen de un duelo es pasarse de la raya. ¿Ustedes qué opinan de la reacción de Julieta?