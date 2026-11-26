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Freddie Mercury se desplomó en un sillón del estudio de grabación en Montreux, Suiza. Tenía los brazos flacos y la piel adherida a los huesos. Brian May, el guitarrista de Queen, le propuso que cambiara algunas partes de la canción “The Show Must Go On” y que él mismo cantara las secciones más exigentes. Mercury reaccionó con sorpresa e indignación: tomó un vaso de vodka, lo vació de un trago y, haciendo un esfuerzo físico enorme, sentenció: “Lo voy a hacer yo”. Y así lo hizo.

Freddie Mercury fue el cantante, pianista y compositor británico y vocalista de la banda Queen desde 1970 hasta su muerte en 1991, siendo reconocido como uno de los mejores cantantes de la historia.

El secreto y la disciplina en el estudio

Mercury sabía que iba a morir desde hacía al menos tres años. En 1987, una marca sospechosa en la mano lo llevó a una biopsia que confirmó un Sarcoma de Kaposi, complicación del sida. La primera en enterarse fue Mary Austin, su exnovia, ya que el cantante estaba de viaje y la clínica llamó insistentemente. Cuando Mercury recibió la noticia, tenía 41 años. Según su pareja, Jim Hutton, su reacción fue de “incredulidad total”.

El cantante mantuvo el tema fuera del ojo público y no lo discutió en privado más de lo necesario. A su asistente personal, Peter Freestone, le dijo secamente: “No volveremos a hablar del tema”. A la banda se lo comunicó más tarde, en 1988, durante las grabaciones del álbum The Miracle. Aunque algunos ya sospechaban, todos cerraron filas.

Con el tiempo que le quedaba, Mercury se enfocó en grabar con una disciplina desconocida para sus compañeros. Brian May contó a The Telegraph que el cantante sentía mucho dolor e incomodidad, pero que el estudio era un oasis para él. Mercury pedía más material y, en algunos temas, grababa las voces desde la cabina de control porque no tenía fuerzas para ir a la sala. Su piel era tan sensible que no resistía el contacto de los auriculares y los dolores se volvían insoportables si pasaba mucho tiempo sentado en un sillón.

Roger Taylor, el baterista, recordó que todos estaban preocupados y pendientes de él, intentando que la pasara bien, definiendo ese periodo como uno de los mejores porque estuvieron más unidos que nunca. “The Show Must Go On”, elegida para cerrar el disco Innuendo, reflejaba su situación con la frase: “Por dentro, mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se sale, pero mi sonrisa sigue ahí”.

En mayo de 1991 grabaron “Mother Love”. Mercury llegó hasta la penúltima estrofa y dijo que no se sentía bien y que lo terminaría la próxima vez. No volvió al estudio y la estrofa final quedó sin su voz.

La traición de Paul Prenter

La prensa británica empezó a especular sobre el sida de Mercury en 1986. Cuando The Sun publicó la noticia, el cantante respondió furioso: “¿Me ves mal? ¿Parezco un moribundo? Estoy en perfecto estado y muy sano”.

Sin embargo, en mayo de 1987, Paul Prenter, expareja de Mercury y exmanager de Queen, vendió la intimidad del artista a The Sun por 32 mil libras esterlinas (unos USD 100.000 de aquel entonces). La información se publicó de forma calculada. Primero, el diario afirmó que dos antiguos amantes de Mercury habían muerto de sida. Luego, Prenter aseguró que era más fácil que Freddie caminara sobre las aguas que verlo salir con mujeres, y reveló que había tenido su primera relación homosexual a los 14 años en una escuela de la India y que en las giras festejaba hasta las siete de la mañana porque “odiaba dormir solo”.

El tercer día, el diario publicó una doble página con fotos de Mercury abrazado a varios hombres bajo el título “All the Queen’s Men”. Hasta ese momento, Mercury no había hablado públicamente de su sexualidad, algo común en la década del 80. Después de esto, Prenter intentó volver a Garden Lodge, la mansión de Mercury en Kensington, para justificarse, pero el cantante no quiso escucharlo.

El cuidado del legado y el final

Tras la traición de Prenter, Mercury se obsesionó con no ser fotografiado para evitar que su imagen deteriorada llegara a los diarios. Todo su entorno trabajó para impedirlo. Al ver videos o fotos viejas de su apogeo, lo invadía la tristeza. Sabía que negar esas imágenes era fundamental para cuidar su legado.

Curiosamente, la prensa estaba tan enfocada en conseguir una foto de Mercury que ignoró que Paul Prenter había muerto de sida en agosto de 1991, tres meses antes que el hombre al que traicionó.

La última vez que Freddie Mercury apareció en público fue el 18 de febrero de 1990, cuando Queen fue premiada en los Brit por su aporte extraordinario a la música británica. Qué manera de cerrar el telón, ¿no?