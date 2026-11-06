Julieta Prandi saltó por el aire: reveló que se separó de Emanuel Ortega por una falta de respeto

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Julieta Prandi decidió ponerle un freno a las especulaciones sobre su ruptura con Emanuel Ortega. En una nota con el programa SQP, conducido por Yanina Latorre, la modelo fue tajante y pidió que la dejaran vivir: “Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir. Ya me separé, ya está”.

La separación se conoció a 27 días de la boda. Prandi aseguró que nadie se casa pensando en separarse al mes y dejó en claro que, si tomó esa decisión, fue porque ocurrió algo que no le gustó o una falta de respeto. Agregó que esa consecuencia, su posteo, no puede ser más grave que la falta misma.

El detonante de la ruptura

Aunque se negó a entrar en detalles exhaustivos, Prandi confirmó que el motivo puntual fue la ruptura de un acuerdo. Según sus palabras, esto representó una falta de respeto que no pudo pasar por alto. Sin embargo, aclaró que en una relación de seis años uno no se separa por un solo problema, sino que fueron “varias gotas que rebalsaron el río” hasta que llegó al límite.

La modelo también defendió el hecho de haber comunicado la separación ella misma. Explicó que lo hizo porque se iba de luna de miel ese día y sabía que, de no hacerlo, todos se enterarían dos días después. Criticó que el hecho de haber sido transparente se use ahora en su contra para decir que ella “abrió la puerta” al escándalo.

El personaje de "la tóxica"

Uno de los puntos más fuertes de la charla fue el rechazo de Prandi al rol que le asignaron los medios. Siente que ya tomaron partido y que la etiquetaron como "tóxica", algo que calificó de fantástico si es que quieren seguir opinando, pero aseguró que ella no se va a sumar a ese juego. Dijo que escuchó aseverar cosas que nadie que haya estado dentro de la pareja puede aseverar, y que no se va a sumar a eso.

Sobre los rumores específicos, en el ciclo de Latorre se había hablado de sospechas de Prandi sobre un “plan macabro” de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, para alejarla del músico. También se mencionaron episodios como la visita inesperada de Mariana Marx a una grabación y un intercambio de mensajes entre el cantante y Josefina Lynch, que habrían sido detonantes del quiebre.

Duelo y soledad

Cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de volver con el hijo de Palito Ortega, Prandi confesó que se siente “en carne viva”. Pidió respeto por su proceso personal y subrayó que necesita transitar su duelo en soledad y con su tristeza, algo lógico después de seis años de relación.

Finalmente, la modelo aclaró que cuando anteriormente mencionó a gente que “opina y tergiversa”, no se refería a los periodistas, sino a otras personas ajenas al trabajo periodístico. Se mantuvo firme en que no va a hacer “terapia” de lo que siente ni de lo que pasó entre ella y Emanuel, cerrando que le parece desproporcionada la ferocidad con la que se intenta imponer una sola versión de los hechos.