Florencia Peña celebró sus 52 con fotos al natural y un anuncio bomba

Espectáculos

Florencia Peña cumplió 52 años y decidió festejarlo con un posteo que rompe con todo el glamour habitual. Se mostró en una serie de fotos sin maquillaje, con el pelo suelto y usando solamente un blazer oliva oversize sobre la piel. Entre poses y miradas, la actriz aprovechó para abrirse el corazón sobre su presente y el proceso de autoconocimiento que está atravesando.

Peña escribió que en este presente nada la define y que su vida es una constante búsqueda, y relacionó estas imágenes a cara lavada con el reflejo de quién es hoy: alguien que pasó por tempestades pero que sigue teniendo fuerza para intentarlo. Según ella, sabe reconocer sus disfraces y cuándo necesita volver hacia adentro para no perderse. Sobre el futuro, se mostró relajada y con espíritu libre, asegurando que no se resiste a nada y que deja que el río la lleve. Para cerrar, dejó claro que el amor es el motor de su existencia.

Florencia Peña es una actriz, comediante y presentadora que empezó su carrera a los cuatro años en el programa Festilindo. Está casada con el músico Mariano Otero y tiene dos hijos.

Lluvia de saludos virtuales

Como era de esperarse, el posteo se llenó de amor. Marley le deseó un muy feliz cumple y Georgina Barbarossa le escribió "muy feliz cumpleaños, tesoro de mi corazón". También se sumaron Marcelo De Bellis, su compañero en Casados con hijos, y Belén Francese, que la saludó y la elogió con un "qué mujer". Su hijo, Juan Otero, también le dedicó un saludo.

El regreso triunfal a Chicago

Si el posteo fue emocionante, el regalo adelantado fue espectacular. Peña anunció que protagonizará Chicago en una producción de Adrián Suar que se estrenará en mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, sobre la avenida Corrientes. En esta historia ambientada en la década de 1920, interpretará a Roxie Hart, una mujer que usa una tragedia para escalar hacia la fama.

La obra contará con Juliana Gattas, de Miranda!, en el rol de Velma Kelly, una artista de vaudeville que no piensa dejar su lugar en el escenario. Ambas protagonistas quedan detenidas por asesinatos pasionales y competirán por la atención mediática con la ayuda de Billy Flynn, un abogado experto en convertir juicios en relatos para los medios. La puesta tendrá la dirección de Mariano Demaría, coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer Wolf.

Con este proyecto, Peña completa su "trilogía del amor" por las obras de Bob Fosse, sumándose a Sweet Charity (2006) y Cabaret (2019). La actriz, que ya interpretó 15 musicales hasta la fecha, cerró su anuncio con una reflexión sobre su vínculo con el arte y el escenario como el lugar donde se siente libre de verdad.

Sinceramente, que se anime a subir fotos así a los 52 es un montón, y que cierre la trilogía de Fosse es el hit del año. ¿Quién más tiene ganas de verla en Chicago?