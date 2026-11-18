Espectáculos

Flavio Mendoza presentó 7 Auras, su nueva propuesta artística, en un evento que reunió a varias figuras del espectáculo. Para este proyecto, el artista volvió a trabajar junto a Ariel Diwan en la producción, manteniendo su impronta de entretenimiento y grandes despliegues en el escenario.

La noche estuvo marcada por la presencia de nombres pesados como Marcelo Polino, Nacha Guevara y Héctor Maugeri, quienes acompañaron al artista en este lanzamiento. Pero no quedaron ahí, porque también se sumaron referentes del mundo de la moda y el espectáculo como Héctor Vidal Rivas, Fabián Paz y Gustavo Pucheta.

La presentación se convirtió en una cita destacada de la agenda porteña. Los invitados acompañaron a Flavio en el estreno de esta nueva etapa artística y fueron protagonistas de la noche con sus looks y elecciones de estilo.