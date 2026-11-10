Flavio Mendoza y el blooper más random del teatro

Espectáculos

Flavio Mendoza vivió un momento surrealista durante una de sus funciones teatrales que terminó siendo viral en las redes sociales. Mientras el productor recorría la sala para interactuar con la gente, se acercó a saludar a una mujer del público y pasó lo impensado: a la espectadora se le cayó la dentadura postiza al piso del pasillo.

Lejos de entrar en pánico o dejar pasar la situación, Flavio reaccionó con la mejor onda y mucho sentido del humor. Para que nadie terminara pisando la pieza dental, pidió a todos los presentes que no se movieran y coordinó la búsqueda iluminando el sector para encontrarla.