Araceli González explicó por qué le dijo que no a PH

Espectáculos

Araceli González decidió poner los puntos sobre las íes después de que se supiera que rechazó la invitación para ir a PH Podemos Hablar. La actriz aclaró que su decisión no tiene nada que ver con algún problema personal con el ciclo o con su conductor, Andy Kusnetzoff, a quien elogió y dijo que lo ama.

El motivo real es que Araceli está enfocada en el lanzamiento de su marca y de una plataforma, y siente que no tiene la energía necesaria para encarar un formato tan exigente emocionalmente. Según explicó, ir a un lugar así sin estar al cien por ciento puede hacer que uno cometa muchísimos errores.

Para la actriz, el programa es un terreno fértil para las polémicas, algo que considera real ya que siempre pasa algo con los invitados. También advirtió sobre el riesgo de responder preguntas de otros participantes, porque si alguien comete un error, el que queda mal parada es la persona que hizo la pregunta y expuso al otro. Por eso, cree que en esas situaciones hay que ser muy cuidadoso.

Sobre el fuerte cruce que tuvieron Santiago Maratea y la China Ansa en una grabación del programa, Araceli reconoció que vio el episodio y fue tajante: "Me pareció un montón todo". Sin ponerse de ningún lado, analizó que a veces hay cosas que se van de las manos, no por maldad, sino porque la situación es muy fuerte y uno no sabe cómo abordarla o simplemente lo supera.

Para cerrar, la actriz insistió en que es fundamental poner límites a la intimidad cuando se trata de televisión. Para que no quede como una crítica al programa, remató diciendo que respeta y quiere a Andy Kusnetzoff, a quien conoce hace muchos años y sabe cómo es.