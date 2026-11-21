Espectáculos

Rodrigo De Paul no puede ocultar la felicidad. El mediocampista de la Selección argentina subió una selfie a sus historias de Instagram donde se lo ve sonriente, con gorra blanca y musculosa deportiva azul, asegurando que en un mes se casa.

La boda con Tini Stoessel, la cantante, está programada para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La pareja, que retomó su relación después de haberse separado, decidió armar una celebración con una impronta muy personal.

Una fiesta inspirada en el cine

El detalle más llamativo es la puesta en escena, que quedó totalmente en manos de Tini. Según Yanina Latorre, la artista se inspiró en tres películas que representan la historia de amor de la pareja y que tienen un significado especial para los dos. Según Latorre, la entrada será con una de las protagonistas de esas películas, con la que la cantante se siente identificada por el tipo de vida.

La periodista adelantó que la experiencia será similar a estar en Disney, muy al estilo de Tini, quien se encarga de toda la organización del evento.

Los detalles de la ceremonia

Para el momento del "sí", la pareja optó por una ceremonia íntima y reservada solo para un grupo reducido de amigos y familiares. Recién más tarde se sumarán el resto de los invitados para la cena y la fiesta.

Otro dato clave es que el encargado de oficiar la unión simbólica será Guido, el hermano de De Paul.

Sinceramente, que la entrada sea temática y tenga vibra de Disney es demasiado. ¿Se imaginan el nivel de producción que va a armar Tini?