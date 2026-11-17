Espectáculos

El 19 de diciembre será la fecha clave para Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo de Paul. La pareja ya está ultimando los detalles para su boda, que tendrá lugar en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, el evento no será un casamiento por civil, sino una celebración de su amor. Según informó Yanina Latorre, el clima no es del todo festivo ya que los padres de la cantante no estarían invitados a la ceremonia.

Rodrigo de Paul es un futbolista argentino que juega como medio-campista en el Inter Miami. Mientras se organiza el evento y persiste el conflicto con el clan Stoessel, el jugador decidió mostrar un poco de su vida privada en Miami.

El lado B de la vida en Miami

El viernes 13 de noviembre, De Paul compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene 16,1 millones de seguidores. En las imágenes se puede ver cómo pasaron sus últimos días, incluyendo momentos en el Nu Stadium de Inter Miami junto a Lionel Messi. También aparecieron sus hijos, Francesca y Bautista, nacidos de su relación con Camila Homs, quienes estuvieron visitándolo en Estados Unidos.

La parte de Tini en el álbum mostró el día a día de la pareja. Se los pudo ver durante una jornada de entrenamiento en el gimnasio y en un viaje a bordo de un avión privado. Pero lo que más llamó la atención de los seguidores fue una foto frente al espejo donde ambos abrazaban a un perro, confirmando que hay un nuevo integrante en la familia. Esto no sorprende mucho, ya que la intérprete de “Cupido” ama a los animales y ya tiene a Fifi, una perrita callejera que rescató el año pasado y que la acompaña en todos sus viajes por el mundo.

Tini no dejó pasar la oportunidad de comentar la publicación con un “Los amo”, dejando en claro que, a pesar de todo, está muy feliz con la vida que construyó junto al futbolista.

Una guerra económica y bloqueos telefónicos

Aunque la pareja esté en su mejor momento, el vínculo de Tini con sus padres sigue roto. Yanina Latorre reveló que hay un acuerdo económico sobre la mesa, pero que todavía no se concretó. El plan sería que la cantante deje las propiedades que tienen en San Isidro, Cariló, Miami y otras inversiones, quedándose únicamente con la casa donde vive en San Isidro. Según Latorre, Tini se quedaría con la parte de la torta en efectivo, que representaría casi un 70 por ciento.

Según Latorre, el problema es que el padre de Tini tiene el borrador del acuerdo desde hace un mes y no contesta, por lo que todavía no se firma. El productor pondría como condición quedar desligado de cualquier reclamo posterior para asegurar que no hubo irregularidades y que no hizo nada malo. No obstante, Latorre explicó que esto no se puede garantizar porque todavía siguen encontrando irregularidades en los papeles.

Latorre mencionó que Alejandro, el padre de la cantante, habría intentado comunicarse con ella. Como Tini lo tendría bloqueado, la habría llamado desde otros números de teléfono. Además, le habría escrito a través del WhatsApp de Rodrigo de Paul, pero “no llegó nada a buen puerto”. El objetivo de Tini es claro: quiere seguir con su carrera y ser la dueña y señora de su propio patrimonio.