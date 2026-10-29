Gia, la nieta de Catherine Fulop, desata el debate por el parecido con Oriana Sabatini

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Catherine Fulop, la actriz venezolana radicada en Argentina, compartió en Instagram una foto junto a su nieta Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. En la imagen, se ve a la abuela al aire libre con la pequeña en brazos, quien lleva ropa de tonos claros y un chupete. Sin embargo, la publicación dejó un detalle clave: un emoji de corazón blanco cubre gran parte de la cara de la bebé.

a pesar del corazón estratégico, el internet no se quedó tranquilo. Los seguidores de Oriana Sabatini empezaron a comparar a la nena con la cantante durante su infancia. Una usuaria fue más allá y compartió dos fotos en la red social X asegurando que "Gia debe ser fotocopia de Oriana". Otros internautas se sumaron al hilo señalando rasgos específicos que les recordaron a la artista en sus primeros años, aunque las facciones no se vean completas.

Desde que nació Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el jugador de la Roma, mantienen una postura súper firme sobre la privacidad de su hija y eligieron no mostrar su rostro en las redes sociales.

En una entrevista con Puro Show, la cantante explicó que tomaron esta decisión porque es un ser humano tan chiquito que le da "impresión que la gente lo vea". Además, admitió que, aunque la llegada de un bebé suele traer acercamientos de gente del entorno, la exposición pública le genera incomodidad. Según Oriana, no se imagina que personas que no son cercanas a ella puedan mirar a su hija.

Catherine Fulop, por su parte, acompañó la foto con un mensaje corto pero dulce.

Seamos sinceros: el instinto de detective de Twitter es imparable. No importa que le pongas diez corazones encima, si hay un mechón de pelo o una nariz visible, ya te arman el árbol genealógico completo. ¿Se podrá mantener el misterio mucho tiempo más?