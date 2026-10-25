El escándalo de Fernando Carrillo: la traición a Catherine Fulop el día del civil

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Fernando Fernando Carrillo reveló que el día que se casó por civil con Catherine Fulop, le fue infiel con otra mujer. El actor reconoció que, a pesar de ser una de las parejas más queridas de la época, su relación estuvo marcada por este escándalo. Todo ocurrió en un contexto donde el amor de ficción de la telenovela Abigail, emitida entre 1988 y 1989, se había trasladado a la vida real.

Catherine Fulop es una actriz, cantante y modelo venezolana que vive y trabaja en Argentina, mientras que Fernando Carrillo es un actor, cantante y modelo mexicano de origen venezolano, reconocido por sus trabajos en diversas telenovelas.

Un casamiento marcado por la inmadurez

La historia de amor empezó en 1988, y para 1990, Carrillo sintió que era el momento de dar el siguiente paso. El actor recordó que en aquel entonces Catherine se quedaba en su casa y él debía llevarla a la suya a las cuatro de la mañana para que amaneciera allí, siguiendo la costumbre de las parejas jóvenes. Ante esa situación, decidió que lo mejor era casarse. Para el matrimonio no hubo anillos, ya que en ese momento consideraban que su palabra era suficiente.

Aunque la madre de Catherine mostró preocupación, Carrillo, que tenía 20 años, aseguraba ser un tipo muy maduro. Según sus propias palabras, se sentía enamorado, atraído y con ganas de ser independiente, lo que los llevó a comprar un penthouse muy lindo. Sin embargo, el actor admitió que a los 20 años uno no entiende de la vida y que, al día siguiente de casarse, sintió que la fiesta se había terminado y que los problemas y angustias seguían siendo los mismos.

El encuentro en el elevador

El detonante del engaño ocurrió justo después del casamiento por civil, que se celebró en la casa de la actriz. Al regresar con sus padres al edificio donde vivía, Carrillo se encontró por casualidad con una vecina del cuarto piso llamada Carolina, quien siempre le había gustado y viceversa. El encuentro sucedió en el elevador, el cual se detuvo entre el piso ocho y el nueve.

El actor confesó que detuvo la marcha del elevador sin culpa, justificando su accionar en la edad, las hormonas y los tragos que había tomado. En medio de la euforia de estar recién casado, pensó que todavía le quedaba una semana libre antes de que se terminara el "jueguito", calificando su actitud de aquel entonces como muy inmadura.

La confesión y el final

La culpa y el remordimiento terminaron ganando. Carrillo reveló que le contó todo a Catherine la noche en la que se casaron por iglesia. Se sentía sucio y mal, y decidió sincerarse porque pensaba que, si él había sido capaz de hacerlo, ella también podría haber tenido una infidelidad y quería que empezaran el matrimonio con transparencia y sin mentiras.

En ese momento, el actor le propuso comenzar una vida limpia, pidiéndole que dijera todo lo que tuviera que decir en ese instante o que callara para siempre. Si bien Catherine Fulop lo perdonó, ella no tuvo ninguna infidelidad que confesar. A pesar de este episodio, la pareja se mantuvo unida por cuatro años más, casados hasta 1994. Finalmente, fue la propia actriz quien hizo pública la traición de Carrillo.

¿Quién puede perdonar un engaño el mismísimo día del civil?