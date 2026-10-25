Calamaro, Diego Torres y Desakta2: se confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Sol 2026

Espectáculos

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene sus cartas sobre la mesa. El evento se va a llevar a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y promete ser un despliegue total de música y cultura argentina. Esta vez, la edición viene bajo la temática “Parque Triásico”, buscando mezclar el entretenimiento con la identidad sanjuanina para consolidarse como uno de los hitos turísticos y culturales más importantes del país.

Para los que no están al tanto, Diego Torres es un cantante y compositor de pop y rock, además de actor, que siempre logra poner a todos a cantar con sus hits.

El cronograma de shows

El viernes 20 de noviembre se abre el fuego con una noche dedicada al rock nacional. En el escenario del Estadio del Bicentenario se van a presentar Turf y Tan Biónica, con la banda liderada por Chano Moreno Charpentier como uno de los platos fuertes de la jornada.

El sábado 21 de noviembre, el escenario recibirá a Diego Torres y Andrés Calamaro. Calamaro regresa después de varios años. Los dos artistas van a recorrer sus repertorios de grandes éxitos, armando una fecha que apunta a juntar a gente de todas las edades en un mismo lugar.

Para cerrar el domingo 22 de noviembre, la fiesta se pone más movida con una noche dedicada exclusivamente al cuarteto y la música popular. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2, que hoy es una de las bandas más exitosas del momento, serán los encargados de que nadie se quede sentado en la última jornada.

Entradas y precios promocionales

Si querés ir, tenés que moverte rápido. La venta anticipada empezó hoy, sábado 24 de octubre, al mediodía a través de la web de Ticketek. Hay precios promocionales que van a estar activos hasta el 5 de noviembre inclusive. Para los que buscan lo más accesible, las tribunas populares Sur y Norte del estadio están a $15.000 y el campo de pie en esos mismos sectores sale $25.000.

Si preferís más comodidad, las plateas altas cuestan $35.000 y las bajas $45.000. Además, el ingreso a la Feria y al show del Velódromo tiene un valor de $5.000. Un dato clave: los menores de 6 años entran gratis con un adulto responsable a la Feria, al Velódromo, a las tribunas populares y al campo del estadio, aunque para las plateas altas y bajas todas las edades tienen que pagar su ticket.

Para facilitar el pago, se puede comprar en seis cuotas sin interés usando tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un límite de cinco entradas por persona. A partir del 6 de noviembre, la venta también será presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado entre las 9 y las 19 horas, hasta el 19 de noviembre.

Precios generales y beneficios

Desde el 19 de noviembre entran en vigencia los precios generales. Las tribunas populares Sur y Norte pasarán a costar $20.000 y el campo de pie $30.000. Las plateas altas se mantienen en $35.000 y las bajas en $45.000, mientras que el acceso a la Feria y al Velódromo sigue en $5.000. La venta online seguirá abierta hasta que termine cada jornada de la fiesta.

Hay beneficios muy importantes para los jubilados: habrá 1.000 entradas gratuitas por día que incluyen la Feria, el Velódromo y las tribunas populares. Se pueden retirar desde el 6 de noviembre en el Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Si se agotan esos lugares, los jubilados pueden comprar entradas populares con un 50% de descuento presentando su acreditación.

En cuanto a la accesibilidad, el evento tiene previstos 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que usan silla de ruedas. Para conseguir estos lugares, hay que ir a las boleterías del Teatro del Bicentenario con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, todas las personas con discapacidad entran gratis a la Feria y al Velódromo presentando la documentación correspondiente.