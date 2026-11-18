Espectáculos

Buenos Aires es la capital de Argentina y una ciudad global donde la cartelera teatral se destaca por su diversidad. En la escena conviven comedias con figuras reconocidas, dramas, adaptaciones de clásicos y producciones independientes que ofrecen propuestas para todos los gustos. Aunque los shows más convocantes tienen precios elevados, existen alternativas para disfrutar del teatro sin gastar una fortuna.

Tomando como referencia los $80.000 que puede costar una entrada para ir a la cancha, es posible encontrar obras por bastante menos dinero, desde la avenida Corrientes hasta salas independientes de Chacarita y escenarios públicos.

Los éxitos de la cartelera comercial

En el Teatro Metropolitan, ubicado en avenida Corrientes 1343, se presenta Desde el jardín con entradas desde $50.000. En esta adaptación de la novela de Jerzy Kosinski, dirigida por Marcos Carnevale, Guillermo Francella interpreta a Chance Gardiner, un hombre que pasó gran parte de su vida aislado del mundo exterior, cuidando un jardín y mirando televisión. Cuando debe abandonar su hogar, sus comentarios ingenuos sobre las estaciones y las plantas son interpretados como reflexiones profundas sobre la política y la sociedad. El elenco se completa con Martín Seefeld y Andrea Frigerio, entre otros. Tiene funciones de jueves a domingos.

En el mismo teatro, Cuestión de género ofrece localidades desde $65.000 con funciones de miércoles a domingos. Esta comedia, dirigida por Nelson Valente, es protagonizada por Jorge Marrale y Moria Casán. La trama gira en torno a Jade, una diseñadora exitosa que decide revelarle a su marido una verdad oculta durante tres décadas, poniendo en jaque la estabilidad de la pareja. La situación se complica más con la llegada de su hija y el nuevo novio de ella. También participan Ariel Pérez De María y Paula Kohan.

Por otro lado, en el Teatro Premier de avenida Corrientes 1565, se puede ver Una Navidad de mierda con entradas desde $75.000 y funciones de jueves a domingos. Verónica Llinás encabeza esta comedia familiar dirigida por ella misma y por Peto Menahem. La historia transcurre en una celebración navideña que termina en caos cuando la hija menor de la familia regresa de Londres después de tres años de distanciamiento para presentar a su novia. Lo que debía ser una reconciliación termina en secretos, discusiones y situaciones absurdas junto a Anita Gutiérrez, Tomás Fonzi y Alejo García Pintos.

El circuito alternativo y propuestas fuertes

En El Galpón de Guevara, en Chacarita, se presenta Amanuenses con entradas desde $28.000. Esta comedia física, dirigida por Constanza Feldman, muestra a cuatro empleados de oficina que trabajan mecánicamente en el siglo XX rodeados de máquinas y papeles que hoy parecen antiguos. A través de teatro, danza y música en vivo, la obra retrata la monotonía laboral y los hábitos previos a la digitalización en situaciones absurdas y divertidas. Las funciones son los miércoles a las 20.30.

En Almagro, el teatro El Camarín de las Musas ofrece La Pilarcita con entradas desde $20.000 y funciones los viernes a las 20 y a las 22. Escrita y dirigida por María Marull, la comedia explora la fe y los vínculos humanos en un pueblo de Corrientes. Selva y su pareja Horacio llegan desde Buenos Aires buscando un milagro y se hospedan en un hotel atendido por Celina y su amiga Celeste, una adolescente que prepara su traje para los carnavales y se involucra en el pedido de los visitantes. La obra se basa en la tradición de ofrecer una muñeca a La Pilarcita para pedir un milagro.

También en Almagro, el Teatro del Pueblo presenta Osamenta y patria con entradas desde $24.000 y funciones los viernes a las 20. Esta comedia, escrita y dirigida por Andrés Binetti, es una suerte de película de carretera criolla ambientada en el siglo XIX. Una carreta atraviesa la pampa buscando los restos de un pterodáctilo bovino, una vaca voladora de hace millones de años. Con un elenco de ocho actores, los protagonistas se cruzan con militares de fortín, maestras perdidas, indígenas y animales que hablan, usando el humor absurdo para reflexionar sobre la identidad nacional y la historia.

Clásicos en el teatro público

El Teatro Presidente Alvear, en avenida Corrientes 1659, presenta Esperando a Godot con entradas desde $23.000. Esta obra de Samuel Beckett, dirigida por Helena Pimenta, muestra a Vladimir y Estragón, dos hombres que esperan a un misterioso personaje llamado Godot. Mientras pasa el tiempo, los personajes conversan y discuten sobre la esperanza, la existencia y el sentido de la vida. El elenco está integrado por Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Daniel Aráoz. Tiene funciones de miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 19.

Finalmente, el Teatro Nacional Cervantes presenta Santos Vega con entradas desde $20.000. Se trata de una producción dirigida por Daniel Casablanca basada en la leyenda del célebre payador argentino.

Sinceramente, con estos precios conviene mil veces ir al teatro que pagar una entrada para ver un partido. ¿Cuál de todas estas opciones te pinta más?