Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e ince gönderme

Eğlence

Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmayı tercih ettiğini söyleyerek başlattığı tartışma, eski eşi Zuhal Olcay'ın festival sahnesindeki sözleriyle yeniden gündeme geldi.

Ankara Film Festivali'nin açılış töreninde onur ödülleri sahiplerini bulurken, sahne alan Zuhal Olcay konser öncesi yaptığı konuşmada sinemanın geleceğine dair düşüncelerini paylaştı. Olcay, konuşmasında "Türk sineması güzel yerlere gidecek" ifadesini kullandı. Bu çıkış, Bilginer'in önceki açıklamalarına karşı yapılmış manidar bir gönderme olarak yorumlandı.

Olayın arka planında ise Haluk Bilginer'in daha önce verdiği bir röportajda, "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" diyerek bu tanımı tercih ettiğini belirtmesi yatıyor. Bilginer'in bu sözleri sanat dünyasında tartışmalara yol açmıştı.

Olcay, ödül alanları kutladı ve iyi filmlerin geleceğini söyledi.