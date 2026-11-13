Ferhat Göçer'den COP31 çıkışı: Bilim anlatır, sanat değiştirtir

Eğlence

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), gündeme geldi. Creative Türkiye Talks programı kapsamındaki panelde konuşmacı olan MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, yaratıcı sanatların iklim krizi gibi toplumsal sorunlar karşısında insanların vicdanına seslenme ve farkındalık yaratma gücü olduğunu belirtti.

Konuşmasına Spinoza'dan Biz doğanın sahibi değiliz. Biz doğanın bir parçasıyız alıntısıyla başlayan Göçer, bilimsel raporların unutulabileceğini ancak bir melodinin ömür boyu hatırlanabileceğini savundu. Bilimin neden değişmemiz gerektiğini anlattığını, sanatın ise değişmek istememizi sağlayabileceğini söyleyen Göçer, buna örnek olarak Tarkan'ın Hasankeyf'in korunması için verdiği desteği hatırlattı.

Ferhat Göçer, doğanın sürdürülebilirliği kadar yaratıcılığın sürdürülebilirliğinin de kritik olduğunu vurgulayarak, sanatçı emeğinin korunması için telif haklarının temel güvence olduğunu altını çizdi. Yapay zekanın gelişimine de değinen Göçer, teknolojinin hızının etik sorumlulukla paralel gitmesi gerektiğini belirtti. Yapay zekanın yanlış ellerde tehlike yaratabileceğini, asıl riskin teknolojiden ziyade insanın kontrolsüz hırsı ve güç arzusu olduğunu dile getirdi.

Zirve kapsamında MSG üyesi sanatçı Tarkan da dikkat çekti. Tarkan, "Uyan" isimli şarkısını İngilizceye uyarlayıp "Wake Up" adıyla yeniden seslendirerek çevre bilincini evrensel bir dille daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi. Sanatçıların bu hamleleri, eser sahiplerinin emeğinin ve telif haklarının korunması konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Sizce bir şarkı gerçekten dünyayı kurtarabilir mi yoksa sadece vicdanımızı mı rahatlatıyor?