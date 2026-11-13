Fazıl Say ve Hande Küden arasında prova krizi: "Aşağılayan tavırlar" iddiasına yanıt geldi

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Keman sanatçısı Hande Küden, Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın ilk konserinin ardından projeden ayrıldığını duyurdu. Küden, orkestranın sanat direktörü Fazıl Say'ın prova sürecindeki tutumunu "aşağılayan tavırlar" olarak nitelendirdi ve bu davranışlar nedeniyle Say'ın projelerinde bir daha yer almayacağını açıkladı. Düzenli çalıştığı dünyanın önde gelen orkestralarında benzer durumlarla karşılaşmadığını belirten Küden, projenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini diledi.

İddiaların ardından bir açıklama yapan Fazıl Say, Küden'in söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Provalarda kendi eserinin yorumlanmasına dair dile getirdiği isteklerin profesyonel müzik çalışmasının bir parçası olduğunu belirten Say, iletişiminin mesleki saygı ve profesyonel sınırlar içerisinde olduğunu iddia etti. Tüm orkestra üyelerinin bu sürece tanıklık ettiğini vurgulayan Say, "Buna tüm orkestramız şahittir" diyerek iddiaları reddetti.

Sürecin kendilerini derinden üzdüğünü ve hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Fazıl Say, Küden'e olan takdirini hem orkestra ile iletişimde hem de 1.500 dinleyicinin önünde açıkça dile getirdiğini belirtti. Bir besteci olarak müzikal beklentilerini paylaşmasının sanatçıya duyduğu saygıyı değiştirmediğini ifade eden Say, yeni kurulan orkestranın emeğinin bu tartışmanın gölgesinde kalmasını istemediğini ekledi.

Fazıl Say, her konserde farklı bir başkemancıyla çalışacakları konser serisinin devam edeceğini ve genç orkestra ile çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.