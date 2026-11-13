Kıraç, çocuklarının sanatla ilgilenmesinden mutlu

Eğlence

Kıraç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konser öncesinde kızı İraz ve oğlu Çağrı ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Çocuklarının sanatla iç içe büyümesi ve bu alanla ilgilenmeleri objektiflere de yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıraç, çocuklarının müzik ve sanat gibi güzel şeylerle uğraşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünlü sanatçı, konuya ilişkin "Ben onların müzikle, sanatla güzel şeylerle uğraşmasından mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kıraç, 2008 yılında oyuncu Ayşe Şule Bilgiç ile hayatını birleştirmişti. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çiftin bu birliktelikten İraz ve Çağrı adında iki çocuğu dünyaya geldi.