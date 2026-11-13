Torpil tartışması yeniden alevlendi: Feyza Civelek’in beş dizisinde de annesi senarist çıktı

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, IMDb sayfasındaki dizi listesiyle yeniden gündemde. Sosyal medyada bir kullanıcının oyuncunun filmografisini ve senaristlerini tek tek incelemesi, torpil iddialarını tekrar önümüze getirdi. Tablo gerçekten çok net: Civelek'in düzenli rol aldığı beş dizinin beşinde de annesi Melis Civelek senaryo ekibinde yer almış.

Listeye baktığımızda Feyza Civelek'in Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter ve Sol Yanım dizilerinde oynadığını, bu yapımların hepsinin senaryo ekibinde Melis Civelek'in imzası olduğunu görüyoruz. 2022'den beri 138 bölümde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ni ise Civelek, Zeynep Gür ile birlikte ilk bölümden itibaren kaleme almıştı. Melis Civelek, beş sezon süren bu maceranın ardından ekipten ayrıldı ve dizinin kalemi 143. bölümden itibaren yeni ekibe geçti.

Oyuncu, daha önce Senem Aydın'la katıldığı Hadi Anlat programında "Annenin sayesinde bir yere geldin" sözlerinin başta kırıcı olduğunu ama artık gülüp geçtiğini söylemişti. Bir başka röportajında ise annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul etmiş ancak o kapıdan kendi ayaklarıyla ilerlediğini ve diziye seçmelerle (audition) girdiğini belirtmişti.

Ailedeki bu "senaryo-oyuncu" ilişkisi sadece Feyza ile sınırlı değil. Kardeşi Ömer Nadir Civelek de annesinin yazdığı Sandık Kokusu'nda rol almış, 2026 yılında ise Anne Yarısı kadrosuna Özcan karakteriyle katılmış.

Feyza Civelek, annesinin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışını yakın tarihte verdiği bir röportajda "Kendi kararıydı, saygı duyuyorum" diyerek yorumladı. Dizinin final yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi.

Sizce bu durum sadece bir tesadüf mü yoksa 'kapı açmak' dediği şeyle anlatmak istediği aynı şey mi?