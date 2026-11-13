İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı: "Emeklilerin buluşma yeri"

Eğlence

İpek Tanrıyar, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde iki kişiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kareye "Emeklilerin buluşma yeri" notunu düşen Tanrıyar, konum bilgisini de ekleyerek neşeli halleriyle dikkat çekti.

Paylaşımın müzik tercihi de tam yerindeydi. Tanrıyar, fotoğrafa Barış Manço'nun klasikleşmiş "Nane Limon Kabuğu" şarkısını ekleyerek esprilerini tamamladı. Hastane ortamını böyle bir mizahla karşılaması takipçilerinin ilgisini çekti.