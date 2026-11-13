Gersan Elektrik'te yönetim değişikliği: Nihal Olçok başkan vekili oldu

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Gersan Elektrik yönetiminde önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Jale Obut, şahsi gerekçeleriyle 11 Kasım 2026 tarihinde görevinden istifa etti. Boşalan bu koltuğa, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Nihal Olçok atandı.

Sadece üyelikle kalmadı; görev dağılımı güncellenince Gülfem Oktay'ın yerini alan Nihal Olçok, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da göreve getirildi. Bu karar oy birliğiyle alındı. Bu arada Nihal Olçok'un X hesabından Gersan Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi'ye destek verdiği paylaşımlar yaptığı biliniyor.

Şirket yönetimindeki bu hareketlilik sadece atamalarla sınırlı değil. Gersan, dışarıdan aldığı tüm danışmanlık hizmetlerini sonlandırma kararı aldı. Buna bağlı tüm danışmanlık sözleşmeleri feshedilerek ilişkiler tamamen iptal edildi.

Kısaca şirketin durumuna bakarsak; 1985 yılında İstanbul'da kurulan ve 2003'ten beri Borsa İstanbul'da Gerel koduyla işlem gören Gersan, farklı ülkelerde projelerde yer alıyor. Zonguldak'ın yanı sıra Umman'da da fabrikası olan şirket; Vietnam, Şili, Arjantin ve Sri Lanka gibi farklı coğrafyalardaki projelerde yer alıyor. 750 çalışanı bulunan şirketin bu yılın ilk dokuz aylık dönemindeki cirosu 2,5 milyar TL, kârı ise 30 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin en büyük ortakları ise İzgi Holding ve Erkan İzgi.