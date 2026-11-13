Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç cephesinde gizli saklı kalmamış: Aşklarını böyle itiraf ettiler

Eğlence

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç ilişkisinin başlangıcı tam bir casusluk filmi gibiymiş. Berfu Yenenler Talk Show programına konuk olan Subaşı, ilişkilerinin başında etrafa hiç tanışmıyormuş gibi davrandıklarını anlattı. Bir etkinlikte karşılaştıklarında herkese yabancı gibi görünüp selamlaşıp dağılmışlar ama gecenin sonunda mekanın ışıkları kapatılıp üzerlerine kilitlenince ilk kez gerçek anlamda muhabbet etmişler.

İbrahim Büyükak'ın daha önceden ikisinin çok benzediğini ve iyi anlaşacağını söylediğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, birbirine benzeyen insanların ilişkisinin güzel olduğunu ve aralarındaki uyumun ilk günden belli olduğunu düşünüyor. Oğuzhan Koç'u romantik ve düşünceli biri olarak tanımlayan Subaşı, ikisinin de sürprizlerden hiç hoşlanmadığını, bu yüzden hediyelerini önceden konuşup aldıklarını söyledi.

İlişkinin magazin dünyasına yakalanma hikayesi ise tam bir 'arkadaş kazası'. Berkay Şahin'in konserine giderken magazin vardır diye gitmeyi tartışmışlar, ama magazin çıkmamış. Kuliste eğlendikten sonra Berkay Şahin'in geceyi fotoğraflayıp önceden söylemeden paylaşmasıyla üç dakika içinde herkes fotoğrafı görmüş.

Herkesin merakla beklediği evlilik konusunda ise çift biraz 'üşenmiş' durumda. Subaşı, evliliğin büyük bir organizasyon olduğunu, işlerinin sürekli çakıştığını ve artık daha sade bir yolun mantıklı geldiğini düşünüyor. Programın ilerleyen dakikalarında konuya dahil olan Oğuzhan Koç ise böyle bir niyetleri olduğunu, doğru zamanda ve çok uzatmadan bu işi yapmak istediklerini ekledi.

Sürprizleri sevmeyip hediyeleri önceden konuşmak mı? Bizce ilişkideki en sağlıklı ve gerçekçi hareket olabilir!