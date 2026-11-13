Foodball yeni sezona Emre Kınay ile bomba giriş yaptı

Eğlence

Nazlıcan Elestekin'in sunumuyla yeni sezona merhaba diyen Foodball'un ilk konuğu Emre Kınay oldu. Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'nun işletmesi olan Dudu Restoran'da mutfağa girdi.

Şef Efe ile birlikte çalışan Kınay, Roma ve Napoli tarzlarını birleştiren, 72 saat fermente edilmiş özel bir hamurla pizza yaptı. Kınay, hamuru elde açmayı öğrenip kendi pizzasını hazırlamayı başardı.

Fenerbahçeli olan Kınay, kulübün basketbol ve kadın voleybol takımlarından memnun olduğunu ancak futbolda aynı heyecanı bulamadığını söyledi. "Ne olursa olsun iyi top oynamak zorundayız" diyen sanatçı, basketbol kombinesi sahibi olduğunu ama futboldan aynı keyfi alamadığını vurguladı. Aziz Yıldırım'ı hayatını kulübe adamış bir isim, Ali Koç'u ise değerli bir iş insanı olarak tanımlayan Kınay, ikisinden de vazgeçmeyeceğini belirtti. Fenerbahçe tarihinin en büyük efsanesinin Alex de Souza olduğunu söyleyen Kınay, Galatasaray'dan transfer etmek istediği bir futbolcu olup olmadığı sorusuna ise "Hiçbirini istemem" diye yanıt verdi.

Kariyeri boyunca simit satıcılığından ayakkabıcılığa, deri işinden pamuk satışına kadar yaklaşık 30 farklı işte çalıştığını anlatan Kınay, pandemi döneminde tiyatrolar kapanınca pazarlarda zeytinyağı ve zeytin sattığını da ekledi.

Foodball, her çarşamba saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında yer alıyor. Acaba bir sonraki masada kimleri göreceğiz?