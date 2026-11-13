Ekin Koç'un Instagram temizliği: Alp Navruz fotoğraflardan uçmuş!

Eğlence

Ekin Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki etkinliklere katılan ünlü isimler arasındaydı ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ancak takipçiler hemen bir detayı yakaladı: Paylaşılan fotoğraflarda Alp Navruz'un yer almaması. Olayın can alıcı noktası ise şu; etkinliğin diğer karelerinde Alp Navruz aslında Ekin Koç'un hemen arkasında görünüyor ama Koç'un seçtiği fotoğraflarda Navruz resmen silinmiş veya kırpılmış.

Ekin Koç, etkinlikte Meryem Uzerli, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerle bir araya geldi. İklim değişikliğine değinen oyuncu, COP31 temalı pelüş bir kaplumbağayla poz verdi ve etkinliğin parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Ama gel gelelim, sosyal medya kullanıcıları fotoğraf seçimindeki bu 'eksikliğe' odaklanmış durumda.

Kırpma işleminin nedeni belli değil ama teoriler havada uçuşuyor. Bazıları bunu basit bir fotoğraf seçimi olarak görürken, bazıları ise durumu Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın yakınlığına bağlıyor. Hatırlayalım, Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan 2021'de Ada Masalı dizisinde tanışmış ve yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini Ekim 2022'de bitirmişti. Ekin Koç ise Ayça Ayşin Turan ile İnandır Beni, Vicdansız ve son olarak Muhtemel Aşk dizilerinde üçüncü kez partner oldu.

Ekin Koç'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Bu sadece bir fotoğraf seçimi meselesi mi, henüz bilinmiyor.