Oben Alkan'dan trafik şoku: Çarpıp kaçana takipsizlik verildi

Eğlence

Oben Alkan, yaklaşık dört beş ay önce yaşadığı sinir bozucu trafik olayında adaletin yerini bulmadığını duyurdu. Alkan'ın anlattıklarına göre, duran aracına çarpan bir sürücü, üstelik kendisine hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşmış. Tabii Alkan hemen karakola gidip hakaret suçlamasıyla tutanağını tutturmuş ama hikayenin sonu pek mutlu bitmemiş.

Geçen hafta savcılıktan gelen takipsizlik kararıyla süreç kapanmış. Alkan'ın aktardığına göre dosyada ses ya da görüntü kaydı bulunmuyor; kararın gerekçesi ise paylaşımda yer almadı. Aracındaki hasar kasko tarafından karşılandı. Alkan, tutanakta karşı tarafın doğum tarihine takıldığını söyledi. Trafikte araç kullanmak için bir üst yaş sınırı olmadığını, sadece sağlık raporunun zorunlu olduğunu araştıran Alkan'ın tepkisi oldukça net.

Yaşadıklarını "Şansa yaşıyoruz resmen" sözleriyle özetleyen Alkan, "Hadi ben şükür canımdan olmadım" diyerek durumun vahametine dikkat çekmiş.

Bora Akkaş ile 2023'ün şubat ayında Milano'da evlenen Alkan, sosyal medyada yemek tarifleri ve vlog paylaşımlarıyla tanınıyor. Eşi Bora Akkaş ise Geniş Aile ve Veliaht dizilerindeki rolleriyle bilinen bir oyuncu. Çift, evliliklerinden beri paylaştıkları karelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.