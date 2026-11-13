Var Mısın Yok Musun'da kaos: İhsan Sözal'in milyonluk macerası

Eğlence

Var Mısın Yok Musun'un 46. bölümünde stüdyodaki tansiyon, milyonluk kutuların birer birer açılmasıyla zirveye çıktı. Tam 42 bölümdür sırasını bekleyen İhsan Sözal, 22 numaralı kutusuyla masaya oturduğunda kimse gecenin bu kadar sert tartışmalara sahne olacağını tahmin etmiyordu. Esra Erol, yarışmacılar arasındaki gerginliği yönetmekte ve öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte ciddi anlamda zorlandı.

Ortalık, para ağacındaki mavi ve sarı kutuların çoğu eridikten sonra ilk kırılma anını yaşadı. İhsan, farklı kutular arasında gidip gelirken aniden karar değiştirip Neslişah'ın önündeki 11 numaralı kutuyu seçti. Kutudan 3.000.000 TL çıkması stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Kendi kutusu açılmış gibi üzülen Neslişah defalarca özür dilerken, Fatih'in "Özür dileme, sen de oyna o zaman!" çıkışıyla ipler kopmaya başladı. Neslişah'ın, Fatih'in sürekli kendi üzerine oynadığını ve kırmızı kutular açıldığında gülen tek kişinin o olduğunu söylemesi üzerine Fatih, "Kırmızı açıldığında hak edene gülerim, sabaha kadar da gülerim!" diyerek herkesi şoke etti. Esra Erol, son kararı verenin İhsan olduğunu hatırlatarak kavgayı noktaladı. İhsan ise "Kader böyle yazılmış" diyerek gözünü tabloda kalan iki adet 5.000.000 TL'lik dev ödüle dikti.

Stüdyoda tansiyonu yükselten İhsan Sözal'in hayat hikayesi de oldukça dikkat çekiciydi. Ayakkabılarla boyu 2 metreyi bulan ve Esra Erol'a "İlk kez yayını yukarı doğru sunacağım" dedirten 1997 Amasya doğumlu İhsan'ın yolu oldukça zorlu geçmiş. 12 yaşında anne ve babasının ayrılmasıyla Ankara'da küçük bir evde yaşamaya başlayan İhsan, erken yaşta evin yükünü sırtlayıp kız kardeşine hem abilik hem babalık yapmış. 20 yaşında üniversiteyi yarıda bırakıp turizm sektörüne girerek yurt dışına çıkmış. 6,5 ila 7 yıl boyunca lüks kruvaziyer gemilerinde ve büyük markaların mağazalarında çalışarak dünyayı gezmiş. 10 yıllık yurt dışı macerasının ardından rotasını Dubai'ye çeviren İhsan, burada satış ve emlak sektöründe kendi işini kurmuş.

Son turlarda, küçük ve orta meblağların neredeyse tamamı silinip son viraja girildiğinde ikinci bir kriz daha patlak verdi. Bitlis'ten katılan Seda'nın "20 numaralı kutuyu kim destekledi?" sorusu eski defterleri yeniden açtı. İzmir'den Zeynep, Yozgat'tan Zeynel ve Trabzon'dan Mustafa, o kutunun daha masum göründüğü için hep birlikte desteklendiğini söylese de Seda geri adım atmadı. Daha önce Nuriye'nin bölümünde tek bir kırmızı açtırdığı için ağır eleştiriler aldığını hatırlatan Seda, arkadaşlarını çifte standart yapmakla suçladı. Zeynel ile İstanbul'dan Ecem'in Seda'ya yönelik sert sözleri üzerine tartışma iyice büyüdü. Seda'nın meydan okuması üzerine Esra Erol, cümlelere dikkat çekip bankanın telefonunu beklediğini söyleyerek tartışmayı bıçak gibi kesti.

Fırtınalı turların ardından son düzlüğe girildiğinde, İhsan'ın elindeki 5.000.000 TL'lik kutulardan biri daha açıldı. Para ağacında geriye yalnızca dört seçenek kaldı: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL olan sarı kutular ve tek bir 5.000.000 TL'lik kırmızı kutu. Banka, 22 numaralı kutuyu satın almak için İhsan'a tam 800.000 TL teklif etti. Podyumdaki yarışmacılardan Murat, Cansel, Zeynep, Seda Sultan ve Kemal'in yanı sıra eski yarışmacı Altan da riske girmeyip parayı alması yönünde görüş bildirdi.

Kararsız kalan İhsan için son sözü, canlı bağlantıyla yayına katılan kız kardeşi söyledi. Ağabeyi için uykusundan uyanıp yataktan kalkan genç kız, "Ağabey bence 800 bini almalısın, riske atma. Beni dinle, pişman olmayacaksın" diyerek noktayı koydu. Küçük yaşta hem abilik hem babalık yaptığı kardeşinin sözünü ikiletmeyen İhsan, kırmızı butona basıp bankanın teklifine "Varım" dedi ve 800.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Stüdyodaki tüm o gerginlik, alkış tufanıyla sona erdi.

Kardeş sözü dinleyip riske girmemek mi yoksa o tek kırmızıya güvenmek mi? Siz olsanız 800 bin TL'ye 'var' der miydiniz?