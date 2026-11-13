Şenay Gürler'den sevgilisi Semih Saygıner'e romantik doğum günü sürprizi

Eğlence

Oyuncu Şenay Gürler, milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner'in 62. yaş gününü Instagram üzerinden paylaştığı romantik karelerle kutladı. Gürler, birlikte çekildikleri fotoğrafların altına "Canım sevgilim doğum günün kutlu olsun. Her gün yeniden" notunu ekledi.

Geçtiğimiz günlerde beraberliklerinin 12. yılını kutlayan ikilinin bu uyumu gerçekten hayran bırakıyor. Takipçileri de paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. 12 yıl dile kolay, biz daha üçüncü ayda 'ne olacağız' diye düşünürken adamlar resmen kalesi kurmuşlar.

Sizce böyle uzun soluklu ilişkilerin sırrı ne?