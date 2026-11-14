Zeynep Casalini ve Tahsin Berk yeniden evlendi

Eğlence

Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, Bodrum'da yeniden evlenerek herkesi şaşırttı. 2010 yılında yine Bodrum'da hayatlarını birleştiren, 2011'de kızları Dafne'nin doğumuyla aile olan ancak 2016 yılında boşanan çift, yeniden nikah masasına oturdu.

Nikah töreninde en duygusal anlar ise kızları Dafne'nin anne ve babasının yüzüklerini takmasıyla yaşandı. Bu romantik dönüşü sosyal medyasında paylaşan Zeynep Casalini, beraber çekildikleri fotoğrafların altına "Anlatılmaz yaşanır" notunu düştü.

Açıkçası bu kadar süre sonra yeniden aynı yola girmeleri tam bir 'plot twist' olmuş. Aşk baki kalmış anlaşılan, biz izlemeye devam edelim.