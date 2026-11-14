Can Yaman’ın Madrid galasındaki bronzluğu sosyal medyada konuşuldu

Eğlence

Can Yaman, başrolünde yer aldığı El Laberinto de las Mariposas dizisinin 11 Kasım 2026'da Madrid'de gerçekleşen gala etkinliğinde boy gösterdi. Oyuncunun karelerinde en çok göze çarpan ayrıntılardan biri belirgin bronz görünümü oldu.

Kasım ortasında kameralara yansıyan bu görüntülerin ardından sosyal medyada, Yaman'ın bronzluğunun solaryumdan kaynaklanmış olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak oyuncu cephesinden konuya dair doğrulanmış bir açıklama gelmediği için bu durum şimdilik bir iddia olarak kalmaya devam ediyor.

Kariyerine İspanyolca bir dizi ekleyen Can Yaman, bu yapımda gizli ajan Kaplan karakterini canlandırıyor. Casusluk türündeki dizide Yaman'ın karakteri, ihanete uğradıktan sonra bir gecede İspanya'nın en çok aranan ismi haline geliyor. 13 Kasım 2026'da AMC+ üzerinden izleyiciyle buluşan diziyle birlikte Yaman, romantik projelerle yerleşen imajını değiştirmeyi hedefliyor. Hatta oyuncu, Europa Press'e verdiği röportajda bu imajı değiştirmenin kolay olmadığını da dile getirdi.

Sizce bu bronzluk Kasım ayı için fazla mı kaçmış, yoksa 'yaz güneşini' Madrid'e mi taşımış?