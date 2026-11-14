Bülent Şakrak'tan Kadir İnanır'a duygusal paylaşım

Eğlence

Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından Kadir İnanır ile yan yana olduğu kareleri paylaştı. Oyuncu, Türk sinemasının unutulmaz ismiyle çekilen fotoğraflarına sevgi ve saygı dolu bir not ekledi.

Şakrak, paylaşımına "Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ." yazarak usta sanatçıya duyduğu vefayı dile getirdi. Bu paylaşım, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kadir İnanır gibi bir devin böyle sahiplenilmesi gerçekten çok tatlı, bizce tam bir saygı duruşu olmuş.