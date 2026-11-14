Mahallenin Muhtarları ekibi 24 yıl sonra yeniden toplandı

Eğlence

Mahallenin Muhtarları dizisinin efsane isimleri Erkan Can, Aydan Burhan ve Esra Akkaya, aradan geçen 24 yılın ardından Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldi. 90'lı yılların en sevilen yapımlarından biri olan dizinin karakterlerini tekrar aynı kadroda görmek tam bir nostalji rüzgarı estirdi.

Karadeniz fıkralarının baş kahramanları Temel ve Fadime'yi canlandıran Erkan Can ve Aydan Burhan'a, Burhan'ın diziden ayrılmasının ardından kadroya katılan ve Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya eşlik etti. 10 sezon boyunca ekranlarda kalan dizi, 18 Haziran 2002'de yayınlanan 337. bölümüyle final yaparak veda etmişti.

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve, konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide daha önce Ajda Pekkan'dan Mike Tyson'a, Kutsi'den Hakan Altun'a kadar pek çok ünlü isim yer aldı. Özellikle Ajda Pekkan'ın Teksas Şerife rolüyle halay çekmesi ve Mike Tyson'ın Mehmet'in Amerika'dan gelen arkadaşı olarak görünmesi akıllardayken, bu kez sıra Mahallenin Muhtarları ekibine geldi.

Kutsi'nin yıllar sonra Doktorlar'daki partneri Yasemin Ergene'yle yeniden kamera karşısına geçtiği bu yapımda, Temel ve Fadime'nin mizah dolu dünyası yeniden ekrana geldi. Karakterlerin yıllar geçse de popülerliğini koruması gerçekten takdire şayan.

Sizce Mahallenin Muhtarları'nın yeni bölümleri gelse yine aynı tadı alır mıyız?