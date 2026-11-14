Röportaj Adam beyaz perdede: Ben Sana İnanıyorum galası yapıldı

Eğlence

MGX Film ve Safe Medya yapımcılığında hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Ben Sana İnanıyorum filminin galası, kaynağın yayımlandığı 13 Kasım Cuma gününden bir önceki akşam gerçekleşti. Kaynağın yayımlandığı gün sinemalarda izleyiciyle buluşacağı duyurulan film, gala gecesinde oyuncular ve davetlileri bir araya getirdi.

Sosyal medyadaki Röportaj Adam içerikleriyle tanıdığımız Mahsun Karaca, bu kez filmde Avukat Mahsun karakterine hayat veriyor. Galaya İrem Helvacıoğlu, Açelya Akkoyunlu, Bora Cengiz, Derya Pınar Ak, Cem Cücenoğlu, Asena Tuğal ve Yusuf Güney gibi tanıdık isimler katılarak ekibe destek verdi. Salonda kahkahaların eksik olmadığı gösterimin ardından Karaca, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve film ekibi alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

Senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir'in yazdığı film, komedi ile suç dünyasını harmanlıyor. Hikaye, işlerini büyütmek için internet reklamı veren genç avukat Mahsun'un, yeraltı dünyasının renkli ismi Mümin ile tanışmasıyla başlıyor. Mümin'in ev hapsi sonrası olayların Mahsun'un üzerine kalmasıyla işler iyice karışıyor. Kariyerini ve kendini kurtarmaya çalışan Mahsun, absürt olaylar zincirinin ortasında kalıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca'nın yanı sıra Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar yer alıyor. Bakalım Avukat Mahsun, Mümin'in çıkardığı bu karmaşadan sağ salim kurtulabilecek mi?