Beyza Gümülcine'den sürpriz itiraf: Meğer eski mesleği avukatlıkmış!

Eğlence

Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki Leyla karakteriyle ekranların yeni gözdesi olan Beyza Gümülcine'den beklemediğimiz bir detay geldi. Genç oyuncu aslında avukatmış! Hatta iki yıl boyunca bu mesleği yapmış ama hayali oyunculuk olduğu için bırakmış. Modellik ve reklam filmleriyle başlayan yolculuğu, dizideki başrolle bambaşka bir yere evrilmiş. Beyza, bu değişimin kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.

Partneri Burak Özçivit hakkında da konuşan Beyza, onun bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner olduğunu düşünüyor. İş dünyasındaki başarısını ise çok çalışmaya borçlu olduğunu belirten oyuncu, aslında belirli bir hedefinin olmadığını, sadece keyif aldığı işi layıkıyla yapmaya çalıştığını ekliyor.

Aşk hayatı konusunda ise şu sıralar oldukça mesafeli. Hayatının merkezinde sadece işinin olduğunu ve kendine bile zaman ayıramadığını söyleyen Beyza, şu an için aşka yer olmadığını belirtiyor. Duygularıyla hareket eden oyuncu, evliliğe şu an için uzak olduğunu ancak "kısmet" diyerek kapıyı da tamamen kapatmıyor.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Beyza Gümülcine, perşembe akşamları atv'de yayınlanan dizide performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bakalım avukatlık defterini kapatıp oyunculuğa sarılan Beyza, daha ne gibi sürprizlere imza atacak?