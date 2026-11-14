Demet Evgar’dan şok itiraflar: Macbeth yüzünden tüm birikimimi kaybettim

Eğlence

Demet Evgar, yapımcılığını üstlendiği ‘Macbeth’ oyunu nedeniyle bütün birikimini kaybettiğini açıkladı. Yaşadığı maddi kaybın ve beraberinde gelen yoğun stresin sağlığını ciddi şekilde etkilediğini belirten oyuncu, bir dönem stresten yürüyemediğini söyledi. Bu zorlu süreçte dalış yapmaya başlamanın kendisine iyi geldiğini belirten Evgar, mesleğini bırakmak zorunda kalmamak için "Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz" diyerek dileğini paylaştı.

Sadece maddi krizlerle değil, kariyerinin başlangıcındaki radikal kararlarıyla da gündem olan Evgar, oyunculuk eğitimi almak için ailesini nasıl ikna ettiğini anlattı. Anadolu Ticaret Lisesi'nde okuduğu dönemde konservatuvara gitmek istediğini ancak babasının önce başka bir okul bitirmesini şart koştuğunu belirtti. Babasına "Demokratik bir aile miyiz?" diye sorup onay aldıktan sonra grev hakkını kullanan oyuncu, henüz 17 yaşındayken açlık grevine başladığını söyledi.

Etrafındakiler yemek yediğini sanırken gerçek bir açlık grevi yaptığını anlatan Evgar, bu süreçte 49 kilodan 38 kiloya düştüğünü açıkladı. Hayat amacının oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Evgar, bir noktadan sonra yemek yiyememeye başladığını ve saçlarının döküldüğünü anlattı. Bu süreçteki azmini kanıtlayan oyuncu, sınavlara perukla girdiğini belirtti.