Mersin'in deniz kızı geliyor

Eğlence

Kamuran Süner’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği yeni filmin çekimlerine yakında başlanıyor. Deniz kızı efsanesini merkezine alan yapım, Mersin’in doğal güzelliklerini ve tarihî dokusunu beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Kadrosunda oyuncular Mine Tugay ve Emre Karayel'in de yer aldığı projede asıl sürpriz Emir Berke Zincidi. Küçücük bir çocukken Kanal D'de izlenme rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynamıştı; şimdi ise karşımıza bir sinema filminin başrolü olarak çıkıyor.

Bakalım deniz kızı efsanesi Mersin'in atmosferiyle birleşince nasıl bir iş çıkacak, merakla bekliyoruz.