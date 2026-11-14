Şahmeran olduğunu iddia eden kadın ve kayıp Şifanur Yılmaz

Eğlence

Sultangazi'deki evinden 6 Ekim'de ayrılan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne Aynur Yılmaz, kızının 43 yaşındaki Tuğba Deniz isimli bir kadının etkisi altında kaldığını öne sürdü.

İddialar oldukça sıra dışı; Aynur Yılmaz'a göre Tuğba Deniz, kendisini Anadolu halk inanışlarındaki yarı insan yarı yılan varlık Şahmeran olarak tanıtıyor. Hatta kendisinin 800 yaşında olduğunu ve yılanların onu koruduğunu söylediği belirtiliyor. Anne ayrıca Şifanur'un ailesiyle yaptığı görüşmelerde kendisini ölmüş sayan ifadeler kullandığını öne sürdü.

Canlı yayına bağlanan Tuğba Deniz ise tüm suçlamaları reddederek Şifanur'un son 10 gündür yanında olduğunu söyledi. Programda Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları da dinletildi. Kayıtlarda Deniz'in yılanları çok iyi kullandığını ve cinlerinin her yerde olup Şifanur'u duyduğunu söylediği duyuldu.

Stüdyoda yankılanan bu anlatımların ardından Müge Anlı, Şifanur'a doğrudan seslenerek eve dönmesi için sert bir çağrı yaptı. Ayrıca bir izleyici, Tuğba Deniz'in iki yıl önce de ailesinde sorunlara yol açtığını ileri sürdü.

Şu an için bu anlatımların gerçekliği doğrulanmış değil ve Şifanur Yılmaz'ın tam olarak nerede olduğu konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.