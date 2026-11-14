Hande Soral'dan eşi İsmail Demirci'ye romantik doğum günü mesajı

Eğlence

Oyuncu Hande Soral, 42 yaşına giren eşi İsmail Demirci'nin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Soral, paylaşımına "İyi ki doğdun yol arkadaşı. Seninle hayatı paylaşmak çok eğlenceli. Seni seviyorum" notunu düşerek aşkını bir kez daha ilan etti.

2017 yılında dünyaevine giren ve 2022 yılında Ali adını verdikleri çocuklarıyla anne-baba olan çift, sosyal medyada sık sık paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla dikkat çekiyor. Romantik mesajlar ve ailece çekilen karelerle takipçilerini gülümseten ikilinin beraberliği tam gaz devam ediyor.

Bizce bu enerjiye bayılıyoruz, aşkları daim olsun!