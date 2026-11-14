Aleyna Tilki’den Spotify’a sitem: Yanar listelere giremedi

Eğlence

Aleyna Tilki ve Dedublüman, Sana Güvenmiyorum şarkısından iki yıl sonra Yanar için tekrar güçlerini birleştirdi. 13 Kasım'da Hypers Music etiketiyle dijital platformlarda yayımlanan şarkı, Dedublüman'ın Dedub Sessions projesinin ikinci serisinde yer alıyor. Mustafa Yavuz'un söz ve müziğini üstlendiği, aynı zamanda gitar çalıp söylediği parçada Aleyna Tilki vokalde yer alıyor.

Ancak yeni düetin yayınlandığı gün Aleyna Tilki'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Şarkının Spotify'ın editoryal listelerinde yer almaması üzerine şarkıcı, "Kırıldım gerçekten" diyerek tepkisini dile getirdi.

İkilinin daha önce birlikte çalıştığı Sana Güvenmiyorum şarkısı listelerde haftalarca zirvede kalmıştı. Aleyna Tilki ise 2022'de Spotify'ın EQUAL programının küresel elçisi olan ilk Türk kadın sanatçı unvanını almıştı.

Tilki, 22 Ağustos 2025'te ilk uzunçalar albümü Kırlar'ı yayımlamıştı. Spotify ile bu kadar yakın ilişkisi olan bir ismin, kendi şarkısı için "kırıldım" noktasına gelmesi gerçekten ironik. Bakalım Spotify bu sitemden sonra listeleri güncelleyip gönül alacak mı?