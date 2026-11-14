Bergüzar Korel kızı Leyla'nın yaş gününü kutladı ama gizem devam ediyor

Eğlence

Oyuncu Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın 5. yaş günü kutlamasından kareleri "Leyla'mız 5 oldu" notuyla sosyal medyada paylaştı. Dikkat çeken ayrıntı, paylaşılan fotoğraflarda ne Halit Ergenç'in ne de Leyla'nın yüzünün yer almaması oldu.

Korel'in paylaştığı karelerde ağırlıklı olarak parti detayları, süslemeler ve pasta ön plandaydı. Pembe ve pastel tonların hakim olduğu kutlamada; tek boynuzlu at figürleri, balonlar ve gökkuşağı detaylı, çok katlı bir pasta dikkat çekti. Fotoğraflarda ayrıca ışıltılı pembe ayakkabılar ve pastel tüllü bir etek görünse de Leyla'nın yüzü bir kez daha gizli tutuldu.

Bergüzar Korel, çocuklarının yüzlerini sosyal medyada genel olarak göstermemeyi tercih eden isimlerden. 2009 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Halit Ergenç ile üç çocuk sahibi olan Korel, evliliklerinin 17. yıl dönümünü de yakın zamanda kutlamıştı.

Çiftin çocukları kronolojisine baktığımızda ise 2010'da oğulları Ali, 2020'de ikinci oğulları Han ve 2021 yılının kasım ayında da kızları Leyla dünyaya geldi. Bergüzar Korel, daha önce A.B.İ. isimli projede Leyla karakterini canlandırmıştı.

Gizlilik konusundaki bu kararlılık takdire şayan mı yoksa fazla mı, siz ne düşünüyorsunuz?