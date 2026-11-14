İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçeli sade tarzıyla gündemde

Eğlence

İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen Tatlı, kızının doğum gününü kutlamak için paylaştığı kareyle Berfin Karakeçeli’yi yeniden gündeme taşıdı. Berfin’in sade tarzı ve esmer güzelliği magazin sayfalarında konuşulurken, teyzesi Melek Zübeyde Tatlı da fotoğrafa "Dünya güzeli maşallah" şeklinde yorum yaptı.

Berfin Karakeçeli, sadece görselliğiyle değil eğitim hamlesiyle de daha önce dikkatleri çekmişti. Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin’in, eğitimine yurt dışında devam etmek için Oxford Üniversitesi’ne başvurduğu basına yansımıştı.

Bu başvuru, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce kurduğu Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık? cümlesini tekrar hatırlatmıştı. Berfin, bu kez annesinin paylaşımı ve teyzesinin yorumuyla gündem oldu.

Tatlıses'in geniş ailesinde İdo ve Dilan müzik kariyerleriyle sık sık ön plandayken, Berfin'in annesi Gülşen Tatlı magazin basınında daha seyrek yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse İbrahim Tatlıses, daha önce kızı Gülşen’in bir fotoğrafını paylaşarak Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez demişti.