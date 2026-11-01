Zeynep Bastık evliliğinde kıskançlık yaşamadıklarını söyledi: Hiç olmuyor vallahi

Eğlence

Zeynep Bastık, Zorlu PSM'de sahne almadan önce basın mensuplarıyla buluşup evliliğindeki detayları paylaştı. Eylül ayında oyuncu Serkay Tütüncü ile dünya evine giren şarkıcı, düğün sonrası her ikisinin de yoğun çalışma temposuna geri döndüğünü anlattı. Boş vakitlerinde birlikte takıldıklarını belirten Bastık, eşinin müzik çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Evliliklerinde kıskançlık yaşayıp yaşamadıkları sorulan Bastık, "Hiç olmuyor vallahi, yalan yok. Birbirimizi kıskanacağımız şeyler yaşamıyoruz. Öyle insanlar değiliz" diyerek konuyu kapattı. Ayrıca kayıtlarını ve müzik çalışmalarını Serkay Tütüncü ile paylaştığını da ekledi.

Kıskançlık savaşlarının olmadığı, birbirine destek olan böyle bir ilişki gerçekten huzur verici değil mi?