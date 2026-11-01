Bülent Şakrak aşkını ilan etti: Çok yaşa kıvırcığım

Eğlence

Bülent Şakrak, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Çift daha önce birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı ancak oyuncu, sevgilisinin yeni yaşını kutladığı paylaşımıyla durumu resmileştirmiş oldu.

Şakrak, beraber çekildikleri bir kareyi paylaşarak "İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir. Çok yaşa kıvırcığım. Seviyorum" notunu düştü. Oyuncu, daha önce de aşk iddialarını sosyal medya paylaşımıyla doğrulamıştı.

Bülent Şakrak, 2023 yılında Ceyda Düvenci ile sekiz yıllık ilişkisini tek celsede sonlandırmıştı. Düvenci ise ayrılığın ardından gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Öte yandan Ceyda Düvenci, 14 yaşına giren kızı Melisa'nın doğum gününü de sosyal medyadan kutladı. Düvenci, kızı için "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Düvenci, 2008 yılında evlendiği iş insanı Engin Akgün ile yaklaşık beş yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Romantik sözler, kıvırcık saçlar ve yeni başlangıçlar... Bizce bu enerji yakışmış, bakalım aşkları ne kadar sürecek?