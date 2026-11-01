Hande Erçel'den Devin Booker sessizliği

Eğlence

Hande Erçel ve ikinci çocuğunu bekleyen ablası Gamze Erçel, Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Gündem ise Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımları. NBA yıldızı Devin Booker'ın Erçel'in fotoğraflarını beğenmesi, magazin dünyasında hemen dikkat çekti.

Basın mensuplarının bu durumla ilgili soruları karşısında tam bir gizem havası estiren oyuncu, hiçbir cevap vermeden hızla otomobiline binip uzaklaştı. Booker'ın geçmişte model Kendall Jenner ile yaşadığı çalkantılı ilişki zaten biliniyordu ama Booker'ın beğenileri bu geçmişi yeniden akıllara getirdi.

Sessizlik politikası mı yoksa gerçekten anlatacak bir şey yok mu? Erçel şimdilik bir açıklama yapmadı.