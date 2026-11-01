Kızılcık Şerbeti'nde Nursema şoku: Beklenen bölüm neden yayınlanmadı?

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'nın geri döneceği 145. bölümü 30 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana gelmedi. Sezon başındaki kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema'nın, fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkmasıyla beşinci sezonun en çok merak edilen anlarından biri haline gelen bu buluşma, bir haftalık araya takıldı.

Erteleme haberiyle birlikte sosyal medyada ortalık karıştı ve 'Kızılcık Şerbeti neden yok?' soruları havada uçuşmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş, 30 Ekim'deki paylaşımında bölümün yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmadığını öne sürerek "Sektör büyük çıkmazda..." yorumunu yapmıştı. Son aylarda reklam gelirleri ile bölüm maliyetleri arasındaki farkın sıkça konuşulması, en çok izlenen dizilerden birinin bile bu durumdan etkilenmiş olabileceği ihtimali izleyicileri şaşırttı.

Gün boyu süren reklam tartışmalarına yapımcı şirket Gold Film, X hesabı üzerinden açıklama yaparak son noktayı koydu. Şirket, yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu duyurdu. Show TV de sabah saatlerinde paylaştığı karelerle Nursema'nın ailesine kavuşacağını müjdelemişti ancak resmi açıklamayla erteleme nedeni bayram takvimine bağlandı.