Ünlülerin 'gizli' mesaileri: Kim ne işle uğraşıyormuş?

Eğlence

Sadece ekran önündeki parıltılı hayatlar yok; bazı isimler hayatın tam merkezine, hiç beklemediğimiz sektörlere dalmışlar. Altı Üstü İstanbul dizisinde Şeker İbo karakteriyle tanıdığımız Cem Söküt'ten başlayalım. Yüsra Geyik ile olan sahneleriyle dikkat çeken Söküt, aslında annesinin hayalini gerçekleştirmek için üniversitede Moda Tasarımı okumuş. Ancak asıl sürprizi müzik tutkusuymuş. Uzun yıllardır müzikle ilgilenen oyuncu, rap dünyasına Cemo adıyla giriş yapmış ve geçen yıl İzliyorum Seni isimli bir şarkı çıkarmış. Hem tasarım, hem oyunculuk hem rap... Tam bir çok yönlülük örneği olduğunu söylemeliyiz.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya ise çocuk yaşta gelen şöhreti akademik başarıyla taçlandırmış. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özkaya, mühendislik diplomasını aldıktan sonra girişimci ruhunu moda dünyasına taşımış. Sosyal medyadaki moda ve güzellik içeriklerini ticari bir modele dönüştürerek Solestra Studio adında bir abiye ve elbise kiralama stüdyosu kurmuş. Kendi işinin patronu olan Özkaya, influencer arkadaşlarının desteğiyle bu yeni alanında da aktif kalmaya devam ediyor. Ayrıca 8 yıllık ilişkisini Ağustos 2024'te aldığı teklifle resmiyete dökme yoluna girmiş, Kasım 2024'te nişanlanmış ve 2025 yılı ortasında nikah masasına oturmuş.

Cem Belevi'nin kariyer yolculuğu ise tam bir 'hayatta kalma' hikayesi tadında. Pop müzik çalışmalarına devam eden ve yeni şarkılar hazırlayan Belevi, buralara gelene kadar oldukça ilginç ek işler yapmış. Londra'da uluslararası ticaret okuduğu yıllarda geçimini sağlamak için baristalık ve taksicilik yapmış. Bir yandan sahne alarak müzikten kopmamış, bir yandan da bu farklı işlerde çalışarak öğrencilik yıllarını geçirmiş. Türkiye'ye döndüğünde ise kendi imkanlarıyla albüm hazırlayıp ardından oyunculuğa adım atmış. Ayrıca Osman Sınav'dan aldığı 'Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun' tavsiyesini hala gülümseyerek hatırladığını söylüyor.

Sibel Turnagöl ise Yeşilçam'ın ve mankenlik dünyasının zirvesindeyken bambaşka bir yola sapmış. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çeken Turnagöl, yeteneğini bu kez mutfağa yansıtmış. Ancak restoranı açtığı yer oldukça şaşırtıcı: Oto sanayi. Turnagöl, açtığı restoranda sadece patron değil, aynı zamanda mutfakta yemek pişiren, siparişleri servis eden ve masaları toplayıp silen kişi olarak çalışıyor. Mankenler kraliçesinden sanayideki mutfak şefliğine uzanan bu değişim, gerçekten cesur bir karar.

Son olarak Çetin Altay'a bakalım. Oflu Hoca karakteriyle tanıdığımız Altay, özel hayatındaki fırtınaları dindirmiş durumda. Gamze Kaçmaz ile olan evliliğindeki krizi terapiyle aşan ve boşanma eşiğinden dönen çift, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Altay, Erhan adını verdiği oğluyla paylaştığı fotoğrafına 'Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin' notunu düşmüş.

Sizce en şaşırtıcı dönüşüm hangisi; sanayide yemek dağıtmak mı yoksa Londra'da taksicilik yapmak mı?