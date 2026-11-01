90'ların jönü Kaan Girgin'in değişimi şaşırttı

Eğlence

90'lı yıllara damga vuran, reklamları ve dizileriyle hafızalara kazınan Kaan Girgin'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Eski ve yeni fotoğraflarının yan yana geldiği karelerde, oyuncunun aldığı kilolar ve seyrekleşen saçları dikkat çekiyor. Gençlik yıllarındaki gür saçları ve ince yüz hatlarıyla tanınan 59 yaşındaki Girgin, yılların izlerini üzerinde taşıyor.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan Girgin'in şöhreti, bir banka reklamındaki 'Bay Pardon' karakteriyle patlamıştı. Ardından Ayrı Dünyalar dizisiyle yıldızını parlatan oyuncu, Gözlerinde Son Gece'de Türkan Şoray ile aynı karelerde yer almıştı. Kariyeri boyunca Dabbe, Beşinci Boyut, Lale Devri ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi çok farklı yapımlarda rol alan isim, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Girgin, üç kez evlendi. İlk eşi balerin Canan Yakacık ile olan evliliğinden bir oğlu oldu. Daha sonra, kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Ceyda Düvenci ile 2000 yılında evlenen Girgin, bu birlikteliği 2002'de noktaladı. Çift, Dikkat Bebek Var dizisinde birlikte rol almıştı. Oyuncunun 2005 yılında doktor Seran Göçer ile yaptığı üçüncü evliliğinden ise bir kızı oldu ancak bu evlilik de sona erdi.

Zamanında yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi olan Girgin'in geçirdiği bu değişim, takipçilerine hem nostalji yaşattı hem de şaşkınlık yarattı. Dürüst olalım, zamanın hızına kimse karşı koyamıyor ama bu kadar fark beklemiyorduk.