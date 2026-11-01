Gelinim Mutfakta'da podyum esintisi: Beyza Özer

Eğlence

Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta, gelinler ve kayınvalideler arasındaki bitmeyen çekişmelerle gündemden düşmüyor. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Beyza Özer, modellik geçmişi ve özenli tarzıyla izleyicilerin radarına girdi.

Yüz modelliği yapan Beyza Özer, yarışmaya nişanlısının annesi Ayten Uludağ ile birlikte katılıyor. Mutfakta puan toplamak için ter döken Özer, sadece yemekleriyle değil, her bölümde tercih ettiği kombinleri ve bakımlı görünümüyle de ön plana çıkıyor. Yani mutfakta sadece tencereler değil, şıklık da konuşuluyor.

İzleyicilerin merak ettiği detaylara gelirsek; 25 yaşındaki İzmirli Beyza Özer, modellik kariyerinin yanı sıra makyaj sanatçılığı da yapıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da aktif olan genç yarışmacı, diğer gelinlerle yaşadığı rekabetle programın tansiyonunu yükseltiyor.

Beyza'nın yanında ise ona tam destek veren kayınvalidesi Ayten Uludağ var. Aslen Kırıkkaleli olan Uludağ ile Beyza'nın mutfaktaki uyumu ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglar, programın en çok konuşulan anları arasında yer alıyor. Bakalım bu şıklık ve uyum onları şampiyonluğa taşıyabilecek mi?