Hülya Koçyiğit'ten 'fitneci' rollelere net ret

Eğlence

Hülya Koçyiğit, Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ın konuğu oldu. Evinde ağırlanan sanatçı; hayatı, kariyeri ve evliliğine dair özel detaylar paylaştı. Özellikle Kanal D'nin Necati Cumalı eserinden uyarladığı yeni Susuz Yaz dizisinin tanıtımını izleyen Koçyiğit, bu hikâyenin yıllar sonra tekrar ekranlara taşınacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Henüz 15 yaşındayken Susuz Yaz ile sinemaya adım atan oyuncu için bu film kariyerinin gerçek dönüm noktasıymış. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü kazanarak büyük bir başarı yakalayan film için "Susuz Yaz benim ilk aşkım" diyen sanatçı, programda set anılarını da tazeledi.

Yaklaşık 200 filmle Türk sinemasına damga vuran Koçyiğit, oyunculuğa ara verme sebebini ise çok net bir şekilde açıkladı. Kendisine teklif edilen anne rollerinin çoğunlukla kötü karakterler olduğunu belirten efsane isim, fitneci, ara bozucu ve gençleri ayırmaya çalışan kadın rollerinde kendisini göremediğini dile getirdi.

Özel hayatına dair detaylara da değinen Koçyiğit, 58 yıllık hayat arkadaşı Selim Soydan ile tanışma hikâyesini paylaştı. Arkadaşlarıyla adada tatil yaparken yollarının kesiştiğini ve annesinin sözlerinden sonra evlilik kararı aldığını anlattı. Nikâh günü Beyoğlu’nda yaşanan izdihamı da unutmayan sanatçı, kalabalık yüzünden nikâh dairesine girmekte bile zorlandıklarını söyledi. O dönemki popülariteyi hayal edebiliyor musunuz?